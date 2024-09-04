Oyuncu Salma Hayek, doğum gününe özel teknede bikinili pozlar verdi! Fotoğraflarına yorum yağdı Dünyaca ünlü yıldız Salma Hayek, doğum günü için birbirinden cesur bikinili pozlar verdi. Karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan 58 yaşındaki güzele yorum yağdı.

Haber Merkezi

Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Meksikalı oyuncu Salma Hayek, 58. yaşını kutladı. Ünlü güzel, bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

28 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Meksikalı yıldız, 28 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 58. yaş gününe özel pozlarını paylaştı.

"GEÇMİŞTEN DEĞİL"

Bir çocuk annesi Hayek, pozlarına şu notu düştü: 'Bikinili doğum günü fotoğrafları, 58. yaş günüm kutlu olsun! Not: Bu fotoğrafların hiçbiri geçmişten değil.'

2009 yılında Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturan oyuncunun, 16 yaşında Valentina Paloma Pinault adında bir kızı bulunuyor.