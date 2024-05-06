Oyuncu Saruhan Hünel hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı 90'lı yıllarda yayınlanan Aynalı Tahir dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Tilki Ekrem'e hayat veren Saruhan Hünel hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgiyi kardeşi Aslı Hünel verdi.

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Şarkıcı Alişan’ın başrolünde yer aldığı 'Aynalı Tahir' dizisinde 'Tilki Ekrem' karakteriyle hafızalara kazınan Saruhan Hünel’den kötü haber geldi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyata alındığı öğrenildi.

"Canım ağabeyim..."

Haberi sosyal medya hesabından şarkıcı kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua, iyi olacaksın Allah'ın izniyle." dedi.

Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.