Oyuncu Seda Bakan'ın İngiltere tarzına yorum yağdı Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında hayatını birleştiren oyuncu Seda Bakan, ailesiyle İngiltere'ye gitti.

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İkinci sezon çekimleri devam eden 'Zeytin Ağacı' dizisinin oyuncusu Seda Bakan, 1.1 milyon takipçisi bulunan sosyal medyada aktif bir isim.

İşlerine kısa bir ara veren iki çocuk annesi Bakan, İngiltere'ye gitti.

İngiltere tarzı

Bakan, İngiltere'de verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada gündem oldu.

"Bere taksaydın keşke"

İngiltere'nin soğuğu yüzünden başını kapatan Bakan'a yorum yağdı. Ünlü oyuncunun başörtülü halini beğenenler kadar beğenmeyen de oldu. Bazı takipçileri "Bere taksaydın keşke" yorumları yaptı.

Birçok projedeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında hayatını müzisyen Ali Erel ile birleştirdi. Bakan'ın bu mutlu evliliğinden iki de kızı var.