Oyuncu Selin Şekerci hayranlarını korkuttu: "Covid oldum" Ünlü oyuncu Selin Şekerci sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir haber paylaştı.

ensonhaber.com

Son olarak final yapan başrolünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Aile' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, sevenlerini üzen bir haber paylaştı.

Covid oldu

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Şekerci, sosyal medya hesabından Covid olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şunları ifade etti:

"Hadi son düzlük"

"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."