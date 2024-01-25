Oyuncu Selin Şekerci'den öpüşme itirafı! "Kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime" 'Kaçak Gelinler', 'Kavak Yelleri' ve 'Siyah Beyaz Aşk' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, öpüşme sahneleriyle ilgili konuştu.

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Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Serap Koruzade' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Şekerci, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Her yaptığıyla ve her söylediğiyle gündem olmayı başaran Şekerci bu defa öpüşme itirafıyla olay oldu. Şekerci, "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna cevap verdi.

"Partnerimin ağzının kokması sorun değil"

Şekerci, "Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim.

"Tekniği var kardeşim"

Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben mesela bunun bir tekniği var kardeşim. Bana bırakırsanız falan gibi kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime..

"Umarım beş kez öpüşürüz"

Eğer beğendiğim bir oyuncuyla öpüşme sahnesi olsaydı, bir gün önceden uyuyamazdım. Umarım beş kez öpüşürüz diye düşünürdüm" yorumuna Şekerci, kahkahalarla yanıt verdi.