ensonhaber.com
Son olarak Aile isimli dizide yer alan Selin Şekerci, sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan ünlülerden.
Selin Şekerci, son olarak ayna karşısında çekildiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı.
Verdiği pozu beğenmeyen Selin Şekerci, fotoğrafa düştüğü notla gündeme geldi ve arkadaşlarının tavsiyelerini paylaştı.
"Mutsuzluğa bakın"
Şekerci, "Aynadan fotoğraf işini bi öğrenmek lazım. Mutsuzluğa bakın." notunu düştü.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh, arkadaşına "Telefonu azıcık üstte tutacaksın hafif açılı olacak." tavsiyesinde bulundu.
Güzel oyuncu da "Öyle yapınca yüzüm kapanıyor." cevabını verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış