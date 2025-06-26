Oyuncu Sera Tokdemir'den camlarını silen işçilere jest

Popüler birçok yapımda rol alan Sera Tokdemir, son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bu sefer, oturduğu rezidansın camlarını silen işçilere yaptığı jestle gündeme oldu.

27 katlı bir rezidansta oturan Sera Tokdemir, camlarını silen dağcıları görünce soğuk bir şeyler ikram etmek istedi.

Camını açarak işçilerle sohbet eden Tokdemir, "Size soğuk bir şeyler ikram edebilir miyim?" diye sordu.

Oyuncu, işçilerin "Abla soğuk değil de sıcak bir şey olabilir" cevabının ardından Türk kahvesi ikram etti.

"HERKESE SELAM VERİN"

İşçileri sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim, şunları yazdı: "Herkese selam verin! Selam vermekle kalmayın, kahve verin. Sevgi bulaşıcıdır"