Oyuncu Serel Yereli jakuzide aşka geldi! Aşk karelerine yorum yağdı Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp, müziğe yönelen ve Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, jakuzide sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

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Fenomen dizilerden Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat veren ve bu karakter ile ün kazanan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp şarkıcı olmaya karar vermişti.

Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan ünlü isim, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 28 yaşına giren Serel Yereli, pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

Jakuzi keyfi

Jakuzide keyifli anlar geçiren Yereli, sevgilisiyle aşka geldiği anları da paylaştı.

Genç oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Allah ile ilişkim çok şükür hep sağlam"

"Evrenle, Allah ile ilişkim çok şükür hep sağlam oldu. O yüzden içten içe hep biliyordum. Kalbimi dinlediğim sürece çamura da batsam temiz çıkarım.

Hele ki ölüm acısını erken yaşta tadınca insan hayatta peşinden gitmeye değecek şeylerin neler olduğunu daha çabuk içselleştiriyor. Yani o kurallara meydan okumak da o kurallar tarafından manipüle edilmek demek."