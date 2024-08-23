Oyuncu Serel Yereli sevgilisiyle Türk bayrağının altında bikinili poz verdi

Haber Merkezi
Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye yerleşmişti.
Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp uzun zamandır ekranlarda olmamasına rağmen sık sık gündem olan Serel Yereli, yine olay olmayı başardı.
MEZARLIKTA POZ VERMİŞTİ
Yereli, şimdilerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşuluyor. Geçtiğimiz ay sevgilisiyle babasının mezarında poz veren Yereli'den yine olay yaratan bir paylaşım geldi.
TÜRK BAYRAĞI ALTINDA BİKİNİLİ KARE
Yereli, bu kez de sevgilisiyle birlikte Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz ile gündem oldu.
Ünlü ismin son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
Eski oyuncuya, “Bayrağa saygın olsun” diye tepki yağdı.
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