Oyuncu Serel Yereli sevgilisiyle Türk bayrağının altında bikinili poz verdi Uzun zamandır İngiltere'de yaşayan tatil için Türkiye'ye gelen Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz sosyal medyada tartışma yarattı.

Haber Merkezi

Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye yerleşmişti.

Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp uzun zamandır ekranlarda olmamasına rağmen sık sık gündem olan Serel Yereli, yine olay olmayı başardı.

MEZARLIKTA POZ VERMİŞTİ

Yereli, şimdilerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşuluyor. Geçtiğimiz ay sevgilisiyle babasının mezarında poz veren Yereli'den yine olay yaratan bir paylaşım geldi.

TÜRK BAYRAĞI ALTINDA BİKİNİLİ KARE

Yereli, bu kez de sevgilisiyle birlikte Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz ile gündem oldu.

Ünlü ismin son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Eski oyuncuya, “Bayrağa saygın olsun” diye tepki yağdı.