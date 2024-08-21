Oyuncu Serenay Sarıkaya kırmızı elbisesiyle yeni pozlar verdi! Takipçileri yorum yapmadan geçemedi Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu Serenay Sarıkaya, kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle kendine hayran bıraktı

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Haber Merkezi

Ekranın en popüler oyuncularından Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor. Son dönemde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Sarıkaya şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçince kendinden konuşturdu.

SERENAY KOMBİNİ

Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren Sarıkaya, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Kırmızı elbisesini büyük kolyesi ve büyük küpeleri ile kombinleyen Serenay Sarıkaya'yı görenler hayran kaldı.

Güzel oyuncuyu sosyal medya kullanıcıları hem beğeni hem de yorum yağmuruna tuttu.