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Oyuncu Serenay Sarıkaya, New York paylaşımı yaptı! Kareleri çok beğenildi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, New York paylaşımı yaptı! Kareleri çok beğenildi Bir süredir Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.