Oyuncu Serenay Sarıkaya, New York paylaşımı yaptı! Kareleri çok beğenildi

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki Devin karakteriyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir derginin New York'ta düzenlediği davette boy gösterdi.
Derin göğüs dekoltesiyle olay oldu
Sarıkaya, Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak üzere derginin gecesine katıldı. 31 yaşındaki güzel oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla tüm bakışları üzerinde topladı.
Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü
Sarıkaya, tercih ettiği kombiniyle sosyal medyayı ikiye böldü.
Bir kesim ünlü ismi çok şık bulurken bir kesim de tarzını beğenmediklerini dile getirdi.
New York günleri
Serenay Sarıkaya New York'ta çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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