Haberler



Magazin



Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni evi! 40 milyon lira ödedi

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni evi! 40 milyon lira ödedi Sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlüler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, parayı eve ve arsaya yatırıyor.