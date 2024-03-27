Oyuncu Serra Arıtürk'ün gala tarzı! Şort-ceket kombiniyle dikkat çekti “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisiyle ekranlarda olan Serra Arıtürk, gala tarzıyla gündem oldu. Beyazlar içinde galaya giden güzel oyuncunun şort-ceket kombinine yorum yağdı.

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Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas'ta Alev'i canlandıran Serra Arıtürk, son dönemin en popüler isimlerinden.

Beyaz kombin

Arıtürk, 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminin oyuncularından da biri. Güzel oyuncu, filmin galasında beyaz çorap üzerine beyaz mini şort ve beyaz ceket giydi.

Galada beyazlar içindeki kombiniyle dikkat çeken Serra Arıtürk, tarzıyla sosyal medyada da gündeme geldi.

Güzel oyuncunun pozlarına takipçileri yorum yağdırdı. Arıtürk'ü beğenen kadar beğenmeyen de oldu.