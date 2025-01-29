Oyuncu Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşında! Parti karelerine yorum yağdı

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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 2018'de Özge Turna ile evlenmişti. Çift, Ocak 2020'de kızları Turna'yı kucaklarına almıştı.

Şevket Çoruh ile Özge Turna, kızları için doğum günü partisi düzenlendi.

Baba-kızın doğum günü kareleri çok beğenildi.

"ŞU AN İZLEMİYOR"

19 yıldır devam eden ve ekranların fenomen yapımları arasına giren dizinin 700. bölüm çekimlerini tamamladıklarını ifade eden oyuncu, “Özel bir bölüm. Çekimlerin yarısını İstanbul’da, diğer yarısını ise şehir dışında yaptık.” dedi. “Kızınız Turna diziyi izliyor mu?” sorusuna ise Çoruh, “Şu an televizyon izlemiyor.” yanıtını verdi.