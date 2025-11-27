Oyuncu Şifanur Gül evleniyor! Teklif gününden kareler yayınladı

- Oyuncu Şifanur Gül, doğum gününde sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan evlenme teklifi aldı.
- Gül, sosyal medyada fotoğraflar paylaşarak teklifi kabul ettiğini duyurdu.
- Sevgilisiyle romantik bir akşam yemeğinde bu özel anı yaşadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dijital yapımlardan Terzi dizisinin Esvet'i Şifanur Gül özel hayatıyla gündeme geldi.
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Bakioğlu ile aşk yaşayan Şifanur Gül evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan doğum gününde evlenme teklifi aldı.
"EVET"
Sevgilisi, romantik bir akşam yemeğinde hazırladığı sürprizle Şifanur Gül'e duygusal anlar yaşattı.Gül, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifine "Evet" dediğini dile getirdi.