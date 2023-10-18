Oyuncu Sinan Albayrak'ın İsrail isyanı: Nişantaşı'ndan neden tepki yok Sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösteren oyuncu Sinan Albayrak, "Benim şık şık giyinen, yürüyen insanımız neredesiniz?" diye sorup Bağdat Caddesi'ne ve Nişantaşı'na seslendi.

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ensonhaber.com

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Sinema oyuncusu olan Sinan Albayrak da İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmadı.

Söyledikleriyle dikkat çeken Albayrak, sosyal medya hesabından açtığı yayınla takipçilerine seslendi:

"Neyin korkusunu yaşıyoruz"

"Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz.

"Nişantaşı'nda neden kimse yürümüyor?"

1 mesaj atın, 1 video koyun Bağdat Caddesi'nde neden insanlar yok? Nişantaşı'nda neden kimse yürümüyor?

Neden hep Fatih'te, Sultanahmet'te bizim sakallı, cübbeli abilerimiz hani bir çoğumuzun kınadığı o insanlar neden savunuyor sadece.

"Şık şık giyinen insanımız nerede?"

Ya neden benim şık şık giyinen, yürüyen insanımız neredesiniz?

"Ayağa kalkın!"

Organize olun! Bir İsrail'in kapısını çalın. Gözünün içine bakın. Utanç var mı? Biraz olsun üzüntü var mı, bir görün bir bakın? Neyi bekliyoruz? Ayağa kalkın!"