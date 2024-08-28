Oyuncu Sinem Kobal galerisini gezdirdi! Takipçiler beğeni yağmuruna tuttu Sık sık Instagram hesabından kareler yayınlayan Sinem Kobal son paylaşımına "Galerimde gezelim biraz" notunu ekledi.

Haber Merkezi

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıllık mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile özel olarak ilgilendiği için mesleğine ara vermişti.

SETE GİRDİ

Güzel oyuncu bir süre oyunculuğa arada verdikten sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle geri döndü.

Muhteşem bir dönüş yapan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarına hız vermeden devam ediyor. Sinem Kobal, son paylaşımıyla da sosyal medyayı salladı.

GALERİ GEZİSİ

Sosyal medyada aktif olan 37 yaşındaki başarılı oyuncu Sinem Kobal, "Galerimde gezelim biraz" notuyla yeni karelerini yayınladı. Güzel oyuncuya yorum yağdı.