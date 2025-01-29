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Haber Merkezi

Kendisi gibi Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra mesleğine ara veren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, uzun yıllar sonra ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmiyle setlere dönmüştü.

Yeniden sık sık magazin sayfalarında görmeye başladığımız Sinem Kobal, bir YouTube kanalına konuk oldu. Hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

İşte güzel oyuncunun açıklamalarından satır başları:

"İKİMİZİN DE GÖNLÜ OLDU"

* Lalin bana, Leyla babası Kenan’a benziyor. İkimizin de gönlünü yaptılar. Çok şanslıyız.

* Çocukken zengin olunca alırım dediğim evi aldım.

"TARKAN MODUMU YÜKSELTİR"

* Enerjimi yükseltmek istediğim zaman hemen müzik açarım. Bu sıralar Tarkan’ın ‘Şerbetli’ şarkısı ile modumu yükseltiyorum.

* Yönetmen olma hayalim yok. Çok zor bir iş.

* Biraz daha eğitim alırsam burç editörlüğü yapabilirim.

* Z kuşağına bayılıyorum.

* Ünlü olmanın pozitif yanı sevilmek, negatif yönü ise hiçbir zaman özgür hissedememek.

* Mutfakta hiç başarılı değilim.

"ÖPÜCÜK ŞART"

* ‘Günaydın’ ve ‘iyi geceler öpücüğü’ ilişkide en sevdiğim ritüelim.

* Hikayeyi çok beğeniyorsam 30 kilo almam gerekiyorsa alırım.

* Ayna görmeye dayanamam. Mutlaka gözüm kayıyor.