Oyuncu Şükran Ovalı'dan Photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu

ensonhaber.com
En son Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Şükran Ovalı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.
Özel hayatına dair paylaşımlar yapan Ovalı, bu defa photoshopsuz kareleri ile dillere düştü.
Bodrum'da yaz sezonunu açan Ovalı tatilinden karelerini peş peşe paylaştı.
Photoshop
Beyaz mayo ile poz veren ünlü ismin yaptığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.
Bir kolunu daha çok incelten bir kolunu inceltmeyi başaramayan Şükran Ovalı o karelerini önce paylaştı sonra sildi.
ünlü oyuncunun pozlarına yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış