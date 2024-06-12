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Oyuncu Şükran Ovalı'dan Photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu

Oyuncu Şükran Ovalı'dan Photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan Şükran Ovalı son paylaşımıyla gündem oldu.