Oyuncu Tolga Çevik'ten gelen haber hayranlarını üzdü! Hastalığını açıkladı

Haber Merkezi

Ekranların sevilen isimlerinden ünlü oyuncu Tolga Çevik, sağlık durumu ile gündeme geldi.

Gözlerden uzak ve sakin bir yaşam süren Çevik, 12 Mayıs 2025 İzmir Tolgshow gösterisinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Tolga Çevik için yapılan açıklamada komedyenin, sahne performansını etkileyecek bir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. "Lomber disk hernisi" hastalığı sebebiyle sahneye çıkamayan komedyen sevenlerini üzdü.

LOMBER DİSK HERNİSİ NEDİR?

"Lomber disk hernisi", omurgadaki disklerin yerinden kaymasıyla oluşan ve özellikle bel bölgesinde şiddetli ağrılara yol açan ciddi bir durum olarak biliniyor.