Oyuncu Tuba Büyüküstün Paris'te güzelliğiyle büyüledi

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Paris Moda Haftası'na katılan Tuba Büyüküstün, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Georges Hobeika'nın İlkbahar/Yaz 2025 defilesine katılan ünlü oyuncu, göz alıcı elbisesi ve büyüleyici duruşuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

ELBİSESİ DE ÇOK BEĞENİLDİ

Büyüküstün, etkinlikte sergilediği zarafetiyle adeta nefesleri kesti. İddialı bir abiye tercih eden Büyüküstün, elbisesindeki işlemeler ve sofistike detaylarla modaseverlerin büyük beğenisini topladı.

Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaşılan kareleri takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Hayranları, "Hem zarif hem de iddialı" yorumlarıyla Büyüküstün'ün stilini övdü.