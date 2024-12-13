Oyuncu Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da! Güzelliğiyle kırmızı halının yıldızı oldu

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Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ünü olan oyuncularımızdan Tuba Büyüküstün, Kızıldeniz Film Festivali’ne (Red Sea Film Festival) jüri üyesi olarak katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren güzel oyuncu büyük ilgi gördü.

TÜRK GÜZEL DİKKAT ÇEKTİ

Büyüküstün, festival öncesi kırmızı halıda Hollywood’un yıldız isimleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

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Büyüküstün, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, festival boyunca giydiği elbiselerle büyük beğeni topladı.