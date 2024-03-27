Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Görenler yorum yağdırdı Instagram hesabından kızlarının karelerini yayınlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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En son Yarın Yokmuş Gibi dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün son pozları da ilgi odağı oldu.

12 oldular

12 yaşına basan kızlarının doğum günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlayan Tuba Büyüküstün'e beğeni ve yorum yağdı.