Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Paris günlükleri! Siyah dekolteli tarzıyla büyüledi

Haber Merkezi

Uzun zamandır ikiz kızları Toprak ve Maya ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'na katıldı.

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarını tanıtmak için modaseverlerle buluştu.

BU DEFA SİYAHLAR İÇİNDE

Son dönemde sık sık davetlerde gördüğümüz Tuba Büyüküstün, bu defa siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ve çizmeleriyle defileye katıldı.

Tuba Büyüküstün'ün siyahlar içerisindeki bu hali takipçilerinden tam not aldı.