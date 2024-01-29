Oyuncu Tuba Ünsal'ın hastalığı! Küçükken ilgi çekmek için söylüyordu Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, bir ayda dört kere FMF atağı (Ailevi Akdeniz Ateşi) geçirdiğini açıkladı.

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İki çocuk annesi ünlü oyuncu Tuba Ünsal’a, 2008’de Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) teşhisi konmuştu.

Oyuncu hastalığının nüksettiğini, son 1 ayda 4 kez atak geçirdiğini söyledi.

"Tedirgin oldum"

Ünsal, “Korkunç sancılarla boğuştum. İç organlarım bu süreçte kötü etkilendiler diye tedirgin oldum. Konunun biraz zihinde olduğuna dair kafa yordum, 1 hafta önce acıdan kıvranırken meditasyon yaptım, iyi geldi.

"İlgiye ihtiyacım olduğunda hastalanırdım"

Çocukken annem benimle ilgilensin diye karnımı cimcirirdim. Hastane hastane dolaşırdık. İlgiye ihtiyacım olduğunda hastalanırdım! Yıllar sonra bu hastalık ortaya çıkınca bir yanımda garip bir rahatlama hissettim. Ama şimdi geriye dönüp, çocukken aldığım bu kararı iptal ettim!” dedi.

Ailevi Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Fever, FMF); tekrarlayan yüksek ateş ile karın, akciğer ve eklemlerdeki ağrılarla kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır.