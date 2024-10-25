Oyuncu Tuvana Türkay ameliyat oldu! Sosyal medyadan son durumuyla ilgili bilgi verdi

Haber Merkezi

Uzun süredir bacağındaki ağrılar yüzünden zor günler geçiren oyuncu Tuvana Türkay doktora gitti. Yapılan tetkiklerde ciddi varis sorunları tespit edilince operasyona alındı.

TEDAVİ OLDU

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uzun süredir bacak ağrısı vardı. Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim. Varislerim de vardı. Sonra Cesur hocayla tanıştım. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum." ifadelerini kullandı.

"ANNESİNDE DE VAR"

Tuvana Türkay'ın doktoru da "Tuvana'nın yaşı genç olmasına rağmen bu hastalığı yaşadı. Çünkü annesi de aynı sorunla karşılaşmış. Yani genetik. Bu durum ileri yaş ve sigara içenler için büyük risk. Çünkü akciğerlere pıhtı atıp ölümcül sonuçlara yol açabilir." diye konuştu.