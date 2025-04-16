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TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisinde Kate karakterine hayat veren 34 yaşındaki Tuvana Türkay, kendini anlattı.

Şu sıralar hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu, iş seçimlerinde ve insan ilişkilerinde daha bilinçli olmaya çalıştığını ifade etti.

"ZAMAN DEĞERLİ ŞEY"

Artık hayatıyla ilgili kararlarını değiştirdiğini dile getiren Türkay, "Önceden herkese zaman ayırmaya çalışıyordum, artık sadece gerçekten enerjimi hak eden insanlara yer açıyorum. Bence hayatta en değerli şey zaman ve kimin için harcadığını iyi seçmek gerekiyor." diye konuştu.