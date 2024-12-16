Oyuncu Uğur Aslan ve senarist eşi Sema Ergenekon gizli şekilde yaptıkları yardım alkış topladı

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Geçtiğimiz yıl final yapan reyting rekoru kıran dizilerden Yargı'da Komiser Eren rolüne hayat veren ve hafızalara kazınan Uğur Aslan ve dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon yaptıkları yardımlarla sık sık gönülleri fethetmeye devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Uğur Aslan da Hatay'da yaşayan aile üyelerinden 11 kişiyi kaybetmişti.

Ünlü çift, önceki akşam bir mekan çıkışı kameraların karşısına geçti. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çiftin depremzedeler için yaptığı bir yardım da ortaya çıktı.

"İLTİFAT EDİLMESİ TUHAF GELİYOR"

Muhabirin "Bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını kapatıyormuşsunuz" demesi üzerine şaşıran Uğur Aslan "Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil. Günümüzde zaten olması gereken hal bir iltifatla karşılanır oldu ya o bana tuhaf geliyor. Çok şükür imkanımız var destek oluyoruz diyerek bu konuyu kapatalım" dedi.