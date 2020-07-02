Dolar
6.8551
0.1182%
Euro
7.7398
0.4412%
Altın
1772.69
0.1378%
Borsa
116524.66
1.049%
G. Altın
390.836
0.2341%
Bitcoin
63080.86
-0.7161%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Oyuncu Ümit Erdim’in iş sıkıntısı

    60 kilo veren oyuncu, yeni halinden dolayı herhangi bir projede yer alamadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 13:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Oyuncu Ümit Erdim’in iş sıkıntısı #1

    Kilolu halinden eser kalmayan, aşırı zayıfladığı için de eleştirilen oyuncu Ümit Erdim, konusunda sıkıntı yaşıyor.

    Görünümü tamamen değişen oyuncu, hiçbir proje için kapısının çalınmadığı söyledi.

    “ESKİ HALİME DÖNECEK DEĞİLİM”

    Erdim, “Uzun süredir bir projede yer almıyorum. Takipçilerim ‘eski haline dön böyle iş bulamazsın’ diyorlardı. Sonuna kadar katılıyorum. İş bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönecek değilim.” açıklamasını yaptı.

    Oyuncu Ümit Erdim’in iş sıkıntısı #2

    Oyuncu Ümit Erdim’in iş sıkıntısı #3

    Görüş Bildir