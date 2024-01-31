Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'in yüzü değişti! Son haline yorum yağdı Katıldığı galada poz veren Gülse Birsel'in yüzündeki değişim dikkat çekti. Sosyal medyada yorum yağdı.

ensonhaber.com

Başarılı ve tecrübeli senarist Gülse Birsel; Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete, Aile Arasında gibi projelerde rol aldı.

Başarılarıyla ve yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gülse Birsel, önceki akşam bir galaya katıldı.

Galada poz veren ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti

"Artık yuvarlak ve dolgun"

İnce, uzun, kemikli yüz yapısına sahip oyuncunun yüzünün, artık yuvarlak ve daha dolgun olduğu dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yüzüne dolgu yaptırdığını iddia etti. Kimisi ise doğal hali olduğunu söyledi. Oyuncunun pozuna yorum yağdı.

"Gayet doğal durmuş"

"Gayet doğal durmuş güle güle eskisin", "Botokslular kervanına katılmış", "Biraz da buruna dokundursun" gibi yorumlar yapıldı.