Oyuncu Vural Çelik ikinci kez hastanelik oldu! Maske uyarısında bulundu Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, ikinci kez Influenza'ya yakalandığını duyurdu.

ensonhaber.com

Koronavirüs ve influenza vakaları hızla artış gösterdiği son günlerde 1 ay içerisinde 2. kez influenza oldu.

"Lütfen maske takın"

2. kez hastanelik olan oyuncu Vural Çelik, hasta yatağından bitkin bir halde çektiği videoyu yayınladı.

"Hastanın seyir defteri"

Hayranlarını uyaran Vural, "Hastanın seyir defteri. 15 gün önce influenza olmuştum, aradan 15 gün geçtikten sonra tekrar hastanedeyim. Tekrar influenza... Lütfen maske takın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı

Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü belirtti. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 83'e ulaştı