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Haber Merkezi

Los Angeles'te gerçekleşen GQ Men of The Year davetinde güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin de boy gösterdi.

Tanrısevsin, etkinlikte giydiği göz alıcı kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.

KOVBOY TARZI

Güzel oyuncu, giydiği kıyafetlerle de uluslararası modayı yakından takip ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Gecenin temasına uygun kovboy tarzıyla gecede boy gösteren oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

Vintage aksesuarlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyada gündem oldu.