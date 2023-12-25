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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e futbolcu sevgili: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşıyor

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e futbolcu sevgili: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşıyor Bir dönem Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin, Galatasaray’da top koşturan futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşıyor.