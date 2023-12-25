Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e futbolcu sevgili: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşıyor

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği 'Ayşe Yılmaz Sancakzade' karakteri ile büyük beğeni toplayan güzellerden Yağmur Tanrısevsin, aşktan yana yüzü gülmeyen ünlü isimlerden.
Daha önce Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin ve Gökhan Alkan gibi oyuncu isimlerle aşk yaşayan Tanrısevsin’in adı, futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılıyor.
Maçları artık tribünden izliyor
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın maçını tribünden izleyen oyuncunun, karşılaşmaya Yılmaz için gittiği öne sürüldü.
İddiaya göre, Tanrısevsin, bir süredir gizli yürüttükleri ilişkilerini duyurmak istiyor.
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