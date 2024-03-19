Oyuncu Yasemin Allen, gönlünü eski FBI çalışanına kaptırdı! Güzel oyuncu Yasemin Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı

ensonhaber.com

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer alan başarılı ve güzel oyunculardan Yasemin Allen, aşk hayatıyla gündeme geldi.

“Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm"

Yasemin Allen, en son meslektaşı Tolga Güleç ile 5 ay birlikte olmuştu. Eylül 2022’de ilişkisine nokta koymuş, “Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda.” demişti.

Atış talimi yaptılar

Oyuncu, kalbini eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya’ya kaptırdı. İkili, atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozu, eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bir takipçisi, “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sordu. Erdal Kaya da şu yanıtı verip aşkını itiraf etti: “İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz.”

40 yaşında

ABD'de 10 yıl süreyle polislik yapan ve şu an 40 yaşında olan Erdal Kaya, Adanalı ve polis babasının görevi nedeniyle çocukluğunu farklı illerde geçirip, 20 yaşında ABD'ye göç etti.

Polisliğe ilk defa 2007 yılında başvurdu. Üç başvurusu reddedildikten sonra 2011'de hedefine ulaştı.

FBI'da görev aldı

10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü şehir, eyalet polisi olarak son iki yılını ise FBI'da görevli olarak sürdürdü.

Şu an ise ABD'de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek hayatına devam ediyor.