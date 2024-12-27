Oyuncu Yasemin Kay Allen, evinde Kraliyet Pitonu besliyor

Haber Merkezi

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun 1988-2007 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Dudley Allen'dan dünyaya gelen Yasemin Kay Allen, Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olmasıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Allen, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü bir annenin çocuğu olduğu için özel hayatına hep dikkat ettiğini söyleyen Allen, "Annemin isminin bir sorumluluğu vardı. Kelimelerime çok dikkat etmeye çalıştım, annemin ismiyle ilk sektöre girdim, kamera arkası istiyordum aslında. Ama ünlü bir annenin kızı olduğu için bir sorunum da olmadı" itirafında bulundu.

İngiltere'de Piton yılanı besleyen Yasemin Kay Allen, "Kraliyet Pitonu" beslediğini ve ebat olarak normal Piton yılanları gibi büyük değil, küçük olduklarını söyledi.

"KEŞKE PİTON GİBİ OLSAM"

Yılan beslemenin çok güzel bir deneyim olduğunu belirten oyuncu, Türkiye'de yasak olduğu için İngiltere'deki evinde bıraktığını belirtti.

Allen "Keşke bende Piton gibi kuvvetli, sakin olabilsem. Eratik bir insanım, eratikin Türkçesi hiperaktif" ifadelerini kullandı.