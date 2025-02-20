Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kızını karla tanıştırdı

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Savaşçı dizisinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Bu süreçte vaktinin büyük bir kısmını evde kızıyla geçiren Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

MİLENA KAR GÖRDÜ

İstanbul'u etkisi altına alan karı kızıyla eğlenceye dönüştüren Yıldız Çağrı Atiksoy, o anları 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Kızı Milena'yı kar ile tanıştıran Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.