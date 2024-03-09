Oyuncu Yunus Günçe, ağlayarak video çekti: 'Hiç olmadı böyle' Tiyatro oyuncusu Efe Deprem'in vefatının ardından gözyaşları içinde video çekerek sosyal medya hesabında paylaşan Yunus Günçe, "Hiç çıkmıyorsun aklımdan. Nasıl olacak böyle.. Bu haberi hazmedemiyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının bir dönem sevilen dizisi Seksenler' 'Zafer' karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem, hayatını kaybetti.

Geçirdiği motosiklet kazasında bariyerlere çarpan oyuncunun vefatı, ünlüler camiasını yasa boğdu.

Son yolculuğuna uğurlandı

1 çocuk babası Deprem'in cenazesi Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenazeye Deprem’in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazenin ardından, birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.

Gözyaşlarına boğuldu

Bu isimlerden biri de oyuncu Yunus Günçe oldu.

Ağlayarak video çeken Günçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşı Efe Deprem'i anarak, "Hiç olmadı lan böyle! Hiç olmadı" notunu düştü.

"Üzerine toprak attık biz senin"

Videoda ise "Haberini aldık arar topar İstanbul’a gittik Bodrum’dan. Yetiştik ama sana. Üzerine toprak attık oğlum biz senin. Sonra döndük, mecburuz. Çalışmaya mecburum. Hiç çıkmıyorsun aklımdan. Nasıl olacak böyle.. Bu haberi hazmedemiyorum." ifadelerini kullandı.