Oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi

49 yaşındaki başarılı oyuncu Yunus Güner, kalbine yenik düştü.

Birçok dizide rol alan 'Dudaktan Kalbe' dizisiyle de hafızalara kazınan oyuncu Yunus Güner, hayatını kaybetti.

Cihangir'de yaşayan Güner'in, evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Oyuncunun vefat haberini sanatçı arkadaşı Süha Uygur, sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK ERKEN OLDU"

Instagram hesabından Güner'in fotoğrafını paylaşan Uygur, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik...Çok erken oldu Yunus… Nurlar içinde uyu güzel adam." notunu düştü.

Güngör'ün ölüm haberini alan sanat camiasından arkadaşları ve sevenleri, Instagram hesaplarından paylaşımda bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

YUNUS GÜNER KİMDİR

Türk halkı, Güner'i aralarında 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'nin de olduğu televizyon dizilerinden tanıyor.

1972 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 2015 yılında verdiği bir söyleşide kendini şöyle anlatmıştı:

"Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım."