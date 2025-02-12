Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik, 2021 yılında projeye veda etmişti.

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik, diziden sessiz sedasız ayrıldı.

TRANSPARAN SÜTYEN GİYDİ

Geyik, son olarak bir çekim anından videosunu yayınladı. Tarzı ve sevimli halleriyle dikkat çeken oyuncu, gömleğinin düğmelerini açıp, transparan sütyeniyle pozlar verdi.

Daha önce verdiği bir röportajda öpüşme sahneleri hakkında konuşan güzel yıldız, 'Açı ayarlarken durmak daha beteri. O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun.' demişti.