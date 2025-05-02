Oyuncu Zeynep Koçak ameliyat oldu! Sosyal medyadan son durumunu paylaştı

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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Zeynep Koçak, geçirdiği estetik operasyonlarla çok değişmişti.

AMELİYAT OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Zeynep Koçak, bu defa sevenlerini korkuttu. Hastane odasından paylaşımda bulunan Koçak, ameliyat olduğunu açıkladı.

"HASTANEYE TEK GİTMEYİN"

Zeynep Koçak, "Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabii ki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu ama kesinlikle 'Yalnız gideceğim' diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey... Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim." ifadelerini kullandı.