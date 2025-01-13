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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan Zeynep Koçak, bir süredir ekranda yoktu.

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken bir açıklama da Zeynep Koçak'tan geldi.

"ZORBALIK GÖRDÜM"

"Küçük esnaftan sonra yazdığım onlarca işim istisnasız kabul olduğu halde ya sözleşmeden dönmesi ya sözleşmenin iptali ya da çekilmesine rağmen yayınlanmadığı bir 9 sene geçirdim." diyen Zeynep Koçak, bir film setinde yaşadığı zorbalığı anlattı.

"MAKYAJLI GELMEK ZORUNDA KALDIM"

Başarılı oyuncu, "Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım." dedi ve şunları söyledi:

"Aynı setin yönetmeni senden nefret ediyorum seni sevmiyorum dedi. Ben bir buçuk ay bu sete zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım.

Sizden tek istediğim bu paylaşımın altına 'bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın! Ben 23 yaşında bu işe başladığımda nasıl gözüktüğümle alakalı sürekli eleştiri alacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu."