Oyuncular Sendikası, Nihal Yalçın'a destek verdi

Nihal Yalçın'a destek veren Oyuncular Sendikası, yaşanan olayın, Türkiye'de kadınların karşılaştığı mobbing ve baskıya iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Oyuncular Sendikası, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde oyuncular Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

"NİHAL YALÇIN İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Yalçın'a destek veren Oyuncular Sendikası, yaşanan olayın, Türkiye'de kadınların karşılaştığı mobbing ve baskıya iyi bir örnek olduğunu belirtti. Nihal Yalçın ile dayanışma içinde olduklarını ve kendisine her türlü desteği sunacaklarını bildiren sendikanın açıklamasında, "Ülkemizin en derin sorunlarından biri olan Kadın Hakları'na dikkat çeken Nihal Yalçın'ın, gerek sahnede gerek sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan söylemler asla kabul edilemez." denildi.

"ÜYEMİZ YIPRATILDI"

Açıklamada, "Kadınlar yaşamın her alanında şiddetle, tacizle, baskıyla mücadele ediyor ve görüldüğü üzere hak arayışlarında dahi hala mobbing'e ve baskıya maruz kalmaya devam ediyorlar. Üyemiz Nihal Yalçın'ın yaşadığı durum tam olarak budur. Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Hepsi daha önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz." ifadesi kulanıldı.