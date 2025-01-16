Oyunculuğu bırakıp tır şoförü olan Tolga Karel, dizi ve film sektörüne isyan etti

Haber Merkezi

Türk televizyonunun en popüler dizilerinden Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, yıllar önce Amerika'ya yerleşmiş ve artık tır şoförü olarak hayatına devam etmeye başlamıştı.

Amerika'da bir aile kuran Karel'in oradaki yaşamını sosyal medya hesabından takip ederken Karel'den beklenmedik bir paylaşım geldi.

Birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim'in ortaklarından Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar, gündemde büyük yankı uyandırdı.

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında sessiz kalamayan Karel, sektöre isyan etti.

Karel, şu ifadeleri kullandı:

"TAŞ TAŞ YERİNDE KALMAZ"

"Bakıyorum da dizi ve televizyon sektöründe herkes bilip bilmeden konuşuyor, anlayışla karşılıyorum ama sektörde yapılan haksızlıkları ben bir konuşursam sektörde taş taş üstünde kalmaz. Yıllardan beri devam eden bu mafya düzenine geç bile kalındı."