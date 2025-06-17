Oyunculuğu bırakmıştı! Sibel Turnagöl'ün son hali gündem oldu

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Türk sinemasında cesur filmleriyle bilinen ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, uzun zaman önce oyunculuğu bırakmış, kendisine başka bir yol çizmişti.

Yemek sektörüne hızlı bir giriş yapan Turnagöl, Maslak Oto Sanayi'de restorant açmıştı. Mekânda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl, yemek servisi yapıp kasada duruyor.

GÖZLERDEN UZAK KALMAYI TERCİH ETTİ

Bir dönem Kerem Alışık ile evli olan ve son dönemde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Sibel Turnagöl, şimdilerde esnaflık yapıyor.

Turnagöl'ün son hali gündem oldu. Güzel oyuncunun son halini görenler yorum yapmadan geçemedi.