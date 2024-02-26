Öz yeğeniyle teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu'nun son hali gündem oldu Tekne skandalından sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan sunucu Murat Başoğlu, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

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Bir dönem ekranların ve etkinliklerin popüler sunucularından Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki teknesinde müstehcen görüntüleriyle olay olmuştu.

Başoğlu, görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve bu olay büyük tepki çekmişti.

14 yıllık evliliği tek celsede bitti

Skandal görüntülerin ardından 14 yıllık evliliği tek celsede biten Başoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

Sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen ünlü isim, son haliyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Başoğlu, son olarak Instagram hesabından şapkalı bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin son hali dikkat çekti.

“Karımı aldattım"

Başoğlu, skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm.” demişti.