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    Ozan Doğulu ile sevgilisinin boy farkı gündem oldu

    Katıldıkları etkinlikte basın mensuplarına poz veren çiftin boy farkı gözlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 10:18
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    Ozan Doğulu ile sevgilisinin boy farkı gündem oldu

    DJ Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan ile bir davete katıldı.

    Ozan Doğulu'dan yaşça küçük olan Hera'nın boy uzunluğu geceye damga vurdu.

    Çift, birlikte basın mensuplarına poz verdi.

    Boy farkı gündem oldu

    Doğulu, duracağı yeri gösterdiği sevgilisinin belini sardı.

    Bu sırada çiftin boy farkı da gözlerden kaçmadı.

    Sosyal medyada dalga konusu olan anlara "kazancım-borçlarım" şeklinde yorumlar geldi.

    İşte o anlar...

    Ozan Doğulu ile sevgilisinin boy farkı gündem oldu VİDEO

    Ozan Doğulu ile sevgilisinin boy farkı gündem oldu #1


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