Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera: Benim sözüm geçer Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera, "Yuvayı dişi kuş yapar. Ben 4 tane erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o. Evde de benim sözüm geçer" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu, Hera Aslan ile aşkına tam gaz devam ediyor.

Sık sık basın karşısına çıkan ikili, mutluluklarını saklamıyor.

Eski eşinden üç çocuğu olan Ozan Doğulu'ya da geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmak isteyip istemediği soruldu.

"Dördüncü kez baba olmak ister misiniz?" sorusuna "Yeterince çocuğumuz var" karşılığını vermişti.

Bu sırada Hera Aslan, "Ozan’a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa tabii, ama şu an için düşünmüyorum” demişti.

Ozan Doğulu, "Ben erkek çocuk hiç düşünmüyorum. Üç kızım olsun istedim, Allah da bana gönlümün istediğini verdi” ifadelerini kullanmıştı.

Her Aslan bir kez daha konuştu. Bu defa ise "Evde benim sözüm geçer." dedi.

Hera'dan Ozan'a gözdağı

Hera Aslan, son olarak geçtiğimiz akşam Ataşehir’de bulunan bir mekanda sahne aldı. Çetin Altay ve Aydan Şener de şarkıcıyı izlemeye gelenler arasındaydı.

Milliyet'in haberine göre; sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslan "Arabesk konseptim sevildi. Rezervasyonlar geçen haftadan itibaren tükendi."

"Bu konseptten devam edeceğim. Artık arabeskin yeni kraliçesi benim” diye konuştu

Muhabirlerin, Ozan Doğulu'nun "Yeterince çocuğumuz var" açıklamasının sorulması üzerine dikkat çeken bir cevap veren şarkıcı, şöyle konuştu;

"Yuvayı dişi kuş yapar. Ben 4 tane erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o. Evde de benim sözüm geçer."