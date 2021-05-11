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    Ozan Güven evi kapattı

    Ünlü oyuncu Ozan Güven, artık Cunda'da yaşamaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 12:22
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    Ozan Güven evi kapattı

    Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla açılan davası devam eden Ozan Güven gözlerden uzak yaşamak için İstanbul Levent’teki evinden ayrılmıştı.

    EVDE BİR ŞEY BIRAKMADI

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası'na taşınan 45 yaşındaki oyuncunun, evi tamamen boşaltması dikkat çekti.

    EŞYALAR CUNDA'YA GİTTİ

    Önceki gün Ozan Güven'in Levent'teki evinin kapısına yanaşan kamyona, içeride ne var ne yoksa yüklendi ve Cunda’ya götürüldü.

    Oyuncunun, Deniz Bulutsuz ile davası sonuçlanana kadar mesleğine dönmeyeceği iddia edilmişti.Ozan Güven evi kapattı #1Ozan Güven evi kapattı #2

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