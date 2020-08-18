Ozan Güven ortaya çıktı

Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan oyuncu Ozan Güven aylar sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddialarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Ozan Güven, günler sonra ilk kez görüntülendi.

"YARGIDA"

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı haberleri sonrası terk ettiği Levent’teki evine motoruyla geldi. 45 yaşındaki oyuncu, darp iddialarıyla ilgili, "Konu yargı sürecinde" demekle yetindi. Reklam filmi ve rol aldığı dizinin kadrosunda çıkarıldığı iddiaları sorulan oyuncu, "Çok teşekkür ederim, kolay gelsin" dedikten sonra evine giriş yaptı.

KADRODAN ÇIKTI

Ozan Güven'in başrolde yer aldığı 'Babil' dizisi ile ilgili olarak Ay Yapım, şu açıklaması yapmıştı: “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."