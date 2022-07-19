Ozan Güven yine sinirlendi

Bir kız arkadaşıyla plajda görüntülenen Ozan Güven, yine sinirlerine hakim olamadı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla davası devam eden ve oyunculuğa ara veren Ozan Güven, uzun zaman sonra Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Ozan Güven, Ortakent'de yer alan bir plajda kız arkadaşı ile şezlongda otururken görüntülendi. Kendisini çeken muhabirlere sinirlenen Güven, önce el-kol hareketleri yaptı.

"Kamerayı indir"

Yerinden kalkıp basın mensuplarının yanına gelen ünlü oyuncu, "İzinsiz çekemezsiniz. Buradan gidin. İnsanlar rahatsız oluyor. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!" deyip plajı terk etti.